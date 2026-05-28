В ЕС призвали к новым санкциям против России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал к новым санкциям против России. Произошло это накануне неформального совета руководителей дипломатии стран-членов ЕС.

Было сказано: «По мнению Эстонии, Россия не изменила своих целей и не проявляет реального интереса к настоящим переговорам. Это означает лишь одно: нынешняя успешная политика давления на Россию и поддержки Украины должна продолжаться».

Дипломат подчеркнул: «Нам необходим мощный 21-й пакет санкций, включающий полный запрет морских услуг для экспорта российской нефти, которая ежегодно может лишить Россию миллиардов из ее военного бюджета».

Указывается: «Мы не можем оставить Украину в подвешенном состоянии. Нам требуется уже сейчас начать переговоры по вступлению страны в ЕС».

Ранее ЕС решил продлить санкции против России еще на год.