У Мадьяра заговорили об условии для встречи с Зеленским

Дата встречи премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра с президентом Украины Владимиром Зеленским до сих пор не назначена. Об этом сообщает Index.

Как заявили спикеры венгерского правительства, возможность для личных переговоров появится, если Украина выполнит требования, которые выдвинуло венгерское правительство, в частности «даст венграм, проживающим в Украине, возможность реализовать принадлежащие им права».

Сейчас между сторонами продолжаются технические консультации. В случае прогресса на этом уровне может состояться встреча высшего уровня, отметили в правительстве Венгрии.

По данным медиа, согласно планам, это может произойти в Берегово, Закарпатье.

