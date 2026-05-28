Украина нейтрализовала главное преимущество России, — ISW

Украина сломала российскую стратегию численного превосходства: дроны и удары средней дальности уничтожают живую силу и технику быстрее, чем Москва успевает их пополнять. Об этом сообщает ISW.

С начала полномасштабного вторжения Кремль строил стратегию на одном — задавить Украину массой военных. Эта ставка больше не играет.

Украинские силы получили тактическое преимущество в применении дронов по всей линии фронта. В сочетании с ударами средней дальности это позволяет уничтожать российских оккупантов в технике и живой силе значительно быстрее, чем Москва успевает их пополнять.

Сами же кремлевские военные блогеры признают: эффективная разведка украинских БПЛА на передовой свела на нет тактику проникновения, на которую РФ полагалась предыдущие месяцы.

Весной 2026 года Украина резко усилила удары средней дальности и достигла ощутимых результатов. Нарушено движение по ключевым трассам между материковой Россией и оккупированным Крымом, в частности по магистрали М-14. Под постоянным огневым контролем находятся маршруты между оккупированным югом и Донецком.

Министр обороны Михаил Федоров официально назвал это «логистической блокадой». Киев наращивает финансирование самых эффективных дроновых подразделений и открывает тендеры на новые закупки. В результате, как считают аналитики, даже если Россия объявит мобилизацию, новые резервисты с большой вероятностью просто не смогут безопасно добраться до передовой.

Финансовые стимулы для вербовки дают все меньший эффект. Путин подписал указ о списании долгов до 10 млн рублей тем, кто подпишет контракт с Минобороны после 1 мая сроком минимум на год. Но желающих воевать меньше.

ISW пишет, что Москва уже ищет людей среди новых групп, в частности — женщин и студентов привлекают в подразделения дронов и ПВО для защиты тыла.

Принудительный призыв несет для Кремля серьезные политические риски. Еще в середине 2025-го общество мирилось с войной, потому что российская армия местами продвигалась вперед.

Сейчас картина другая, считают в ISW: значительных побед нет, экономика под ударом, потери огромные. В таких условиях мобилизация способна вызвать мощное недовольство и стать угрозой для самого режима.

