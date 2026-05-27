Украина определила 500 целей в Беларуси, — Роберт «Мадяр» Бровди

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что есть план нанесения ряда ударов по территории Беларуси, если она осмелится вступить в войну против Украины на стороне РФ.

«Собака, которая лает, не кусает. Хищная птица — другое дело. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине», — отметил он, комментируя последние заявления Александра Лукашенко относительно Украины.

Что касается ударов по РФ, Бровди отметил, что тамошняя «ТЭК и оборонка почувствовали эффект глубокого проникновения».

