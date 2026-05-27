Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд интригующих заявлений. Уже известны подробности.

На встрече с молодежью глава государства сказал: «Ты нужен своей родине. Это не пафос, это факт. Мы сегодня говорим о том, как нам возвращать украинцев».

Добавляется: «Безусловно, мы открытая страна и рады здесь видеть любого, из любого государства, но все равно мы поднимаем вопрос возвращения украинцев, миллионов из них, своих, родных домой».

По его словам, он не хочет давать советы молодежи по возвращению.

Говорится: «Вы сами решаете. Я очень благодарен той молодежи, людям, которые в Украине, которые возвращаются в Украину. Относительно советов. Безусловно, много людей вернется после окончания войны, и они будут очень нужны, но сегодня они нужны именно здесь, в Украине – помогать и защищать ее».

При этом, отвечая на вопрос о том, как наладить коммуникацию между теми, кто уехал, и кто остался, глава государства отметил, что люди иногда строят стены между собой, поскольку не готовы сказать друг другу правду, что кто-то уехал из-за войны и не возвращаюсь из-за рисков, из-за различных страхов.

Информируется: «Расстояние – это прежде всего из-за того, что мы очень часто боимся говорить правду. Я думаю, что это важно делать сегодня, а не тогда, когда война закончилась. Возвращаться можно в любой момент, но важно для себя признать: где ты, что с тобой, почему человек уехал. В этом нет ничего плохого».

Резюмируется: «Для экономики это плохо, но это война. Война закончится, и тот, кто был здесь, я считаю, имеет больше шансов начинать свое дело то или иное, и много шансов потом очень сильно подняться. Всегда инвестируют в сложные моменты. После войны будет большой подъем в Украине, это естественно, будут вызовы из-за войны, потому что много людей вернется домой искать себя, понятно почему. Государство должно готовиться к этому. Будет восстановление – будут деньги, деньги возвращают сюда различные инвестиции, различные бизнесы, и поэтому это возможности».

Ранее Зеленский назвал новые сроки завершения горячей фазы войны в Украине.