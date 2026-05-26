В Закарпатье мобилизовали сотни «мертвых душ»

В Закарпатской области разоблачили должностных лиц РТЦК и СП, которые вносили фиктивные данные в систему Оберег для искусственного улучшения показателей мобилизации. Речь идет о 270 человек, сообщила Нацполиция во вторник, 26 мая.

«По данным следствия, начальник РТЦК и СП, а также его заместитель — начальник отделения рекрутинга и комплектования, имея доступ к автоматизированной информационно-коммуникационной системе Оберег и используя собственные квалифицированные электронные подписи, вносили фиктивные данные о мобилизации граждан», — говорится в сообщении.

Так, путем махинаций в системе, в течение трех месяцев начальник улучшил показатели мобилизационного плана, фиктивно призвав 162 человека, а заместитель, который во время его отсутствия временно исполнял его обязанности, "мобилизовал"108 человек. Среди них были граждане, которые уже проходили службу в рядах Вооруженных сил Украины, а также умершие лица.

Кроме того, правоохранители установили факты составления и выдачи ложных официальных документов — поименных списков военнообязанных, якобы направленных в воинские части. В дальнейшем эти документы использовались для формирования служебной отчетности по выполнению мобилизационных мероприятий.

В результате таких действий высшему военному командованию могла поступать недостоверная информация о реальном состоянии комплектования воинских частей", — рассказали в Нацполиции.

Начальнику РТЦК и СП и его заместителю сообщено о подозрении по статьям:

— несанкционированное изменение информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах (ч.3 ст.362 Уголовного кодекса Украины);

— служебное подделывание (ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины).

Начальнику РТЦК избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога свыше 3,9 млн грн. Что касается его коллеги — содержание под стражей с правом внесения более 3,3 млн грн.

Также решается вопрос об отстранении обоих от занимаемых должностей. В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех причастных лиц.

