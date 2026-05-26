В РФ выросла выдача «мобилизационных предписаний», — СМИ

Российским гражданам в начале 2026 года начали чаще приходить «мобилизационные распоряжения» во время посещения военкоматов, куда их вызывают для «уточнения сведений» или по электронным повесткам. Об этом свидетельствует статистика поисковых запросов в Google и Яндекс и информация от юристов, пишет The Moscow Times.

Всплеск запросов по ключевым словам «мобилизационное распоряжение» Google начал фиксировать с конца марта, а пик их количество достигло в начале апреля. Запросы «вклеили мобилизационный припис», «сколько действует припис мобилизационный», «красный мобилизационный припис» получили статус «сверхпопулярных» в Google Trends.

Яндекс Wordstat фиксирует интерес россиян к «мобилизационным распоряжениям» с осени 2025 года, а затем выявил почти 4-кратный скачок таких запросов зимой и в начале весны: в апреле их было около 40 тысяч против менее 10 тысяч в январе.

Мобилизационный припис выдается, исходя из решения муниципальной призывной комиссии.

Правозащитный проект Идите лесом в феврале сообщал о изъятии военных билетов у сотрудников одной из крупных компаний с последующей выдачей повесток и предложением о «вклеивании мобилизационного приписа».

В марте в Алтайском крае администрация села Новороманово вывесила списки «для получения мобилизационных распоряжений», обязав явиться мужчин с военными билетами.

О вклеивании приписов сообщали также призывники из Новосибирска и Челябинской области.

Как известно, в составе армии РФ по состоянию на май 2026 года воевали или воюют против Украины по крайней мере 2965 граждан 36 африканских стран, а всего в этом году Москва планирует привлечь 18,5 тысячи иностранцев