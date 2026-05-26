Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В РФ выросла выдача «мобилизационных предписаний», — СМИ

В РФ выросла выдача «мобилизационных предписаний», — СМИ

Александр Панько
26.05.26 10:15
175
В РФ выросла выдача «мобилизационных предписаний», — СМИ

Российским гражданам в начале 2026 года начали чаще приходить «мобилизационные распоряжения» во время посещения военкоматов, куда их вызывают для «уточнения сведений» или по электронным повесткам. Об этом свидетельствует статистика поисковых запросов в Google и Яндекс и информация от юристов, пишет The Moscow Times.

Всплеск запросов по ключевым словам «мобилизационное распоряжение» Google начал фиксировать с конца марта, а пик их количество достигло в начале апреля. Запросы «вклеили мобилизационный припис», «сколько действует припис мобилизационный», «красный мобилизационный припис» получили статус «сверхпопулярных» в Google Trends.

Яндекс Wordstat фиксирует интерес россиян к «мобилизационным распоряжениям» с осени 2025 года, а затем выявил почти 4-кратный скачок таких запросов зимой и в начале весны: в апреле их было около 40 тысяч против менее 10 тысяч в январе.

Мобилизационный припис выдается, исходя из решения муниципальной призывной комиссии.

Правозащитный проект Идите лесом в феврале сообщал о изъятии военных билетов у сотрудников одной из крупных компаний с последующей выдачей повесток и предложением о «вклеивании мобилизационного приписа».

В марте в Алтайском крае администрация села Новороманово вывесила списки «для получения мобилизационных распоряжений», обязав явиться мужчин с военными билетами.

О вклеивании приписов сообщали также призывники из Новосибирска и Челябинской области.

Как известно, в составе армии РФ по состоянию на май 2026 года воевали или воюют против Украины по крайней мере 2965 граждан 36 африканских стран, а всего в этом году Москва планирует привлечь 18,5 тысячи иностранцев

Тэги: Россия, мобилизация

Комментарии

Статьи

24.05.26 21:05

Даниэль Немес: «демоны» из тёмной материи или цифровая мистификация?

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Русины или «русские»?
Когда закончится война в Украине?
Когда закончится война в Украине?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.05.26 12:33

Зеленский назвал новые сроки завершения горячей фазы войны в Украине

26.05.26 12:21

ЕС разделился в вопросе назначения переговорщика с Путиным, — Politico

26.05.26 12:07

Жителям Ирана вернут интернет

26.05.26 11:47

Рубио передал Трампу послание от Путина

26.05.26 11:28

В Украине может вскоре появиться более дешевый аналог Patriot

26.05.26 11:14

Украинцам в Чехии решили урезать часть льгот

26.05.26 10:50

Путин придумал, как утилизировать еще больше россиян

26.05.26 10:38

Стало известно, когда Иран планирует открыть Ормузский пролив

26.05.26 10:13

Названо число украинских военных, замученных в российском плену

26.05.26 12:33

Зеленский назвал новые сроки завершения горячей фазы войны в Украине

26.05.26 11:28

В Украине может вскоре появиться более дешевый аналог Patriot

26.05.26 10:07

Генштаб назвал потери РФ по состоянию на 26 мая

26.05.26 09:46

Рубио сделал тревожное заявление по поводу ситуации в Украине

25.05.26 17:02

Россия анонсировала новые удары по Киеву

25.05.26 13:58

Украина нашла свой способ противодействия ракетам

25.05.26 13:19

Угроза со стороны Беларуси сохраняется, — ГПСУ

25.05.26 12:46

В НАТО заблокировали план помощи Украине, — СМИ

24.05.26 09:32

«Золотая пальмовая ветвь»-2026 досталась фильму «Фьорд»

24.05.26 05:09

Усик победил Верхувена техническим нокаутом в Египте

23.05.26 13:33

Самая большая страна в Европе: открываем географические факты

20.05.26 14:47

Заработали новые правила выезда женщин из Украины

23.05.26 14:33

Почему запрещена черемша: экология против спроса

22.05.26 10:47

Ученые рассказали, почему так важно отсыпаться

20.05.26 09:28

Сырский высказался по поводу возможной угрозы из Беларуси

20.05.26 16:04

Рютте назвал страны, с которыми НАТО следует укрепить отношения

21.05.26 17:03

Лукашенко назвал условие для войны с Украиной и предложил Зеленскому встретиться

22.05.26 15:18

Китайцы рассказали, как улучшить качество сна

21.05.26 18:46

Зеленский в Славутиче высказался об угрозах со стороны России и Беларуси

20.05.26 11:27

В Национальной полиции опровергли слухи об отставке Выговского

Фото и Видео
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Виктория Маремуха сделала пластическую операцию и показала результат
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
Трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана неожиданно раскритиковали
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди