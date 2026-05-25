«Укрэнерго» назвало пять областей с отключениями

Из-за новых российских атак по состоянию на утро 25 мая есть обесточенные потребители в пяти областях. Об этом сообщила прессслужба Укренерго.

"В результате российских дроновых и артиллерийских обстрелов - на утро есть новые обесточивания в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Там, где это позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Потребление электроэнергии по состоянию на утро понедельника на 1,2% ниже уровня предыдущего рабочего дня - пятницы, 22 мая. Причиной этого является установление ясной погоды почти по всей Украине, что обусловливает эффективную работу домашних солнечных электростанций.

Напомним, в ночь на 25 мая Россия атаковала Украину 262 ударными дронами. ПВО уничтожила 246 беспилотников, есть попадания.