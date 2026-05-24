Региональные

Новости > «Золотая пальмовая ветвь»-2026 досталась фильму «Фьорд»

«Золотая пальмовая ветвь»-2026 досталась фильму «Фьорд»

Агата Кловская
24.05.26 09:32
148
«Золотая пальмовая ветвь»-2026 досталась фильму «Фьорд»

На Каннский кинофестиваль главную награду – «Золотую пальмовую ветвь» – получила лента Фьорд румынского режиссера Кристиан Мунджиу. Картина основана на реальных событиях и поднимает тему конфликта вокруг традиционных ценностей в современном обществе.

В центре сюжета — семья румынских евангелистов, переезжающая в небольшой норвежский город на побережье фьорда. История исследует культурные противоречия и столкновения мировоззрения в новой среде. Главную роль в ленте исполнил Себастиан Стэн, ранее привлекший внимание после роли Дональда Трампа в фильме Ученик. Восхождение Трампа.

Вторую по значимости награду – Гран-при фестиваля – получила картина Минотавр режиссера Андрей Звягинцев. В центре сюжета — руководитель крупной российской компании, узнающий предательство жены в момент подготовки масштабных увольнений сотрудников. Саму ленту критики описывают как интимную драму, вплетенную в современный российский контекст.

В ходе церемонии награждения Звягинцев со сцены обратился к президенту РФ с призывом прекратить войну.

«Миллионы людей с обеих сторон линии столкновения мечтают только об одном — чтобы наконец-то прекратилась резня», — заявил режиссер во время выступления.

Особое внимание привлекла и категория лучшей режиссуры. Награду разделили испанские режиссеры Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво за фильм La Bola Negra, а также польский режиссер Павел Павликовский за картину Fatherland.

Павликовский в своем выступлении отметил важность независимости искусства от политического давления. По его словам, кино должно отражать общественные процессы, однако не должно работать по чьему-либо указанию.

Церемония Каннского фестиваля в этом году прошла на фоне активных дискуссий по поводу роли кинематографа в освещении политических конфликтов и социальных изменений. Темы войны, свободы и общественной ответственности стали одними из центральных выступлений лауреатов.

