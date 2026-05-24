В соцсетях заявили об ударе «Орешника» по Белой Церкви

В ночь на 24 мая в соцсетях и мониторинговых Telegram-каналах начали распространяться сообщения о вероятном применении Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» во время атаки на Украину. По предварительным данным, речь шла об ударе в районе Белой Церкви Киевской области. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не поступало.

Основанием таких предположений стали видеозаписи, опубликованные очевидцами в сети. На кадрах, начавших активно распространяться в соцсетях, зафиксирован момент удара с характерными признаками разделения боевых блоков и серией мощных взрывов. Именно это привело к предположению о возможном использовании комплекса «Орешник».

В то же время, ни Воздушные силы ВСУ, ни местные власти на тот момент не подтвердили информацию о типе применяемого вооружения. Данные о масштабах разрушений или возможных пострадавших также не обнародовались.

Если информация подтвердится, это может стать третьим случаем использования Россией ракеты «Орешник» против Украины. По данным открытых источников, впервые РФ применила этот тип вооружения при ударе по Днепру в ноябре 2024 года. Второй случай, как сообщалось ранее, касался удара по Львовской области в январе 2026 года.

Накануне президент Украины сообщал со ссылкой на данные западных и украинских спецслужб о риске подготовки Россией нового удара с применением «Орешника». На этом фоне тема снова оказалась в центре внимания.

Военные аналитики ранее отмечали, что вокруг комплекса «Орешник» сохраняется значительный информационный эффект из-за ограниченности проверенных данных о его характеристиках и боевых возможностях.