Региональные

Не прийшов на НМТ: як отримати допуск до додаткової сесії

Не прийшов на НМТ: як отримати допуск до додаткової сесії

Агата Кловская
23.05.26 22:38
Учасники національного мультипредметного тесту, які не змогли взяти участь в основній сесії НМТ-2026, можуть отримати право на проходження додаткового тестування. Однак така можливість доступна лише за наявності поважних причин та після подання відповідних документів у встановлені строки. Процедура передбачена правилами проведення вступної кампанії.

Додаткова сесія НМТ у 2026 році запланована на період з 17 до 24 липня. Вона призначена для вступників, які не змогли скласти тест під час основної сесії, а також для тих, хто розпочав проходження НМТ, але не зміг завершити тестування через обставини, що не залежали від них.

Серед причин, які можуть стати підставою для отримання допуску до додаткової сесії, називають погіршення стану здоров’я, надзвичайні ситуації, проблеми з безпекою, технічні обставини або інші підтверджені фактори, що унеможливили участь у тестуванні. Кожну ситуацію розглядають окремо, а рішення ухвалюється після перевірки поданих документів.

Для отримання допуску вступнику необхідно подати заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти та додати документи, які підтверджують причини пропуску. Йдеться, зокрема, про медичні довідки, офіційні повідомлення або інші підтвердження обставин. Заяву потрібно подати у визначені строки після дати тестування.

Окремо передбачено додатковий період реєстрації. Він дозволяє подати документи тим вступникам, які не змогли зареєструватися під час основної кампанії або отримали відмову у реєстрації. У 2026 році такий період тривав із 11 до 16 травня.

Після схвалення заявки інформація про місце та дату проходження тестування з’явиться в персональному кабінеті учасника. Запрошення на додаткову сесію надсилають окремо.

Вступна кампанія останніх років передбачає гнучкі механізми для учасників, які зіткнулися з форс-мажорними ситуаціями. Водночас фахівці рекомендують не зволікати з поданням документів, оскільки пропуск термінів може позбавити можливості скласти НМТ у поточному році.

Тэги: НМТ 2026, додаткова сесія НМТ, не прийшов на НМТ, як потрапити на додаткову сесію НМТ, що робити якщо пропустив НМТ, допуск до НМТ, вступ 2026, НМТ Україна, правила НМТ, новини освіти

