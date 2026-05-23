Тарас Цымбалюк показал «идеальное свидание» с актрисой

Украинский актер Тарас Цымбалюк снова оказался в центре внимания из-за слухов о личной жизни. Звезда сериалов и главный герой одного из сезонов шоу «Холостяк» опубликовал видео со своей коллегой — актрисой Еленой Светлицкой, назвав их общий досуг «идеальным свиданием».

В ролике, который Цымбалюк обнародовал в Instagram, актеры играют вместе в теннис. Подпись к видео мгновенно вызвала волну обсуждений среди подписчиков и поклонников актера. В комментариях пользователи активно обсуждали возможный роман между знаменитостями.

Это уже не первый случай, когда Тарасу Цимбалюку и Елене Светлицкой приписывают романтические отношения. Ранее актеры неоднократно появлялись вместе в соцсетях и публике. Общие фото и видео только усилили интерес аудитории к их личной жизни.

Сама Светлицкая ранее заявляла, что они с Цымбалюком тесно дружат и поддерживают друг друга. В то же время, официально о романе актеры пока не сообщали.

После роли в романтическом реалити «Холостяк» энтузиазм к личной жизни актера существенно возрос. Зрители и пользователи соцсетей внимательно следят за любыми публикациями, связанными с его отношениями. В разные периоды Цимбалюку приписывали романы как с участниками шоу, так и с коллегами по сцене.

Тарас Цымбалюк - один из самых известных украинских актеров современного телевидения. Известность ему принесли роли в сериалах «Поймать Кайдаша», «Крипосная», «Кофе с кардамоном» и других телевизионных проектах. Актер участвовал в шоу «Танцы со звездами» и стал главным героем сезона «Холостяка», что дополнительно усилило его медийную популярность.

После появления нового видео комментаторы начали активно обсуждать возможные отношения между Цымбалюком и Светлицкой. Часть пользователей назвала пару «очень гармоничной», а другие убеждены, что между актерами только дружба и профессиональное общение. Интерес к теме подогревает и то, что сам Цымбалюк регулярно оставляет неоднозначные подписи под общими фото и видео.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений о романе, поклонники продолжают внимательно следить за общими появлениями актеров. Сам Цымбалюк пока только подогревает интригу, называя общий теннис «идеальным свиданием».