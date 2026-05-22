Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, — Буданов

Россия не может достичь первоначальных целей в войне с Украиной. Поэтому «снижает планку» и выдвигает новые требования. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время Kyiv Stratcom Forum 2026, сообщает Укринформ.

«Течет время, и под влиянием неприятной для них реальности, с которой они сталкиваются, им приходится находить ответы для своего общества. И каждый раз эта планка снижается. Все же это видят», — заявил Буданов.

По его словам, сначала российская армия декларировала цель «взять Киев за трое суток», однако впоследствии этот нарратив трансформировался в «Донбасс любой ценой».

Руководитель ОП отметил, что около недели назад появился еще один новый нарратив — требование, чтобы Украина оставалась безъядерным государством и не вступала ни в какие военные альянсы.

«Это уже новая цель, то есть еще планочка немножко снижается. Это нормально, потому что идет время и, очевидно, поскольку мы сейчас с вами здесь общаемся, цель не достигнута», — сказал он.

Буданов считает, что российские оккупанты таким образом постепенно готовят собственное общество к восприятию того, что внеблоковость Украины может быть подана как часть «победы».

«Поэтому начинают, мол, мы добьемся того, что они будут внеблоковыми. Это же тоже победа. Поэтому это абсолютно нормальная трансформация», — добавил он.

