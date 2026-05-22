Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Лидер Ирана отказался от ключевого требования Трампа для мира

Лидер Ирана отказался от ключевого требования Трампа для мира

Александр Панько
22.05.26 09:57
134
Лидер Ирана отказался от ключевого требования Трампа для мира

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи утвердил директиву, согласно которой запасы обогащенного урана, близкого к оружейному уровню, не должны вывозиться за пределы страны. Об этом сообщает Reuters.

По данным двух высокопоставленных источников в Иране, указ Хаменеи закрепляет подход, при котором стратегические запасы обогащенного урана должны храниться внутри страны.

Власти считают, что их вывоз может повысить уязвимость Ирана перед возможными ударами со стороны США и Израиля.

Отмечается, что решение было принято на фоне продолжающихся переговоров, в которых Вашингтон настаивает на вывозе материалов как одном из условий возможного соглашения.

По информации израильских чиновников, ранее президент США Дональд Трамп заверял Израиль, что высокообогащенный уран должен быть вывезен из Ирана в рамках будущего соглашения. Однако Тегеран категорически не соглашается с таким подходом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не будет считать конфликт завершенным, пока Иран не лишится запасов обогащенного урана, не прекратит поддержку союзных вооруженных групп и не ограничит ракетные программы.

Западные страны, включая США и Израиль, давно обвиняют Иран в стремлении к созданию ядерного оружия, указывая на уровень обогащения урана до 60%, что значительно превышает гражданские потребности.

В Тегеране эти обвинения отвергают, утверждая, что программа носит исключительно мирный характер.

Иранские источники также отмечают, что возможны технические решения для контроля запасов под наблюдением МАГАТЭ, однако вопрос их вывоза остается ключевым предметом разногласий.

На фоне нестабильной ситуации стороны продолжают обсуждать возможные параметры соглашения, однако значительные разногласия сохраняются.

В Иране считают, что пауза в боевых действиях может использоваться как элемент давления, а не как шаг к миру.

Представители переговорных процессов подчеркивают, что сближение позиций возможно лишь при достижении гарантий безопасности, однако ключевые вопросы ядерной программы остаются нерешенными.

Напомним, Трамп высказался по поводу Ормузского пролива и иранского урана.

Тэги: Иран, уран

Комментарии

Статьи

17.05.26 14:23

Украина после войны: сценарии восстановления, риски и экономические перспективы до 2035 года

Автор: Александр Панько

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.05.26 11:40

В окружении Путина заговорили о безысходности в войне, — Bloomberg

22.05.26 11:21

В Пентагоне назвали причину последних успехов ВСУ

22.05.26 10:55

Россия готовит размещение ядерных ракет на морском дне, — НАТО

22.05.26 10:47

Ученые рассказали, почему так важно отсыпаться

22.05.26 10:41

Трамп и Нетаньяху разошлись во мнениях по поводу будущего войны с Ираном, — CNN

22.05.26 10:19

Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, — Буданов

22.05.26 09:46

Украинцам поведали о погоде на 23 мая

22.05.26 09:40

Кремль решил «защитить» россиян еще и в Приднестровье

22.05.26 09:20

Генштаб опубликовал потери РФ за сутки. Сводка за 22 мая

22.05.26 11:40

В окружении Путина заговорили о безысходности в войне, — Bloomberg

22.05.26 09:40

Кремль решил «защитить» россиян еще и в Приднестровье

22.05.26 09:20

Генштаб опубликовал потери РФ за сутки. Сводка за 22 мая

21.05.26 18:46

Зеленский в Славутиче высказался об угрозах со стороны России и Беларуси

21.05.26 17:03

Лукашенко назвал условие для войны с Украиной и предложил Зеленскому встретиться

21.05.26 16:46

ВСУ достигли наибольших успехов со времени Курской операции, — ISW

21.05.26 13:59

Путин и Си обсуждали Украину – известны подробности

21.05.26 12:41

Европа готовится воевать без США. The Economist узнал тайный «план Б»

21.05.26 11:51

На севере Украины усилили меры безопасности

21.05.26 09:43

Россия доставила ядерные боеприпасы в Беларусь

17.05.26 16:01

Война в Украине может затянуться на годы: Bild очертил ключевые риски

15.05.26 14:09

В центре Львова произошло странное происшествие

18.05.26 18:27

В Индонезии произошла вспышка хантавируса

16.05.26 14:24

Трамп рассказал, будут ли США воевать за Тайвань

16.05.26 11:29

Война в Украине: за сутки зафиксировали 221 боевое столкновение

15.05.26 17:13

Украинцам рассказали о погоде на 17 мая

15.05.26 16:59

В Киеве существенно выросло число сотрудников ТЦК и СП

15.05.26 14:03

Западную Украину завтра накроет непогода

16.05.26 16:08

В Белом доме произошел необычный инцидент

16.05.26 17:28

Итальянский профессор оценил уровень опасности хантавируса в городе

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди