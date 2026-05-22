Кремль решил «защитить» россиян еще и в Приднестровье

Официальная представительница МИД России Мария Захарова заявила, что Москва «ответит» на любые действия Кишинева в отношении российских граждан в Приднестровье. Об этом она сказала на брифинге, передают росСМИ.

По её словам, любые действия против российских граждан в регионе «получат немедленный и адекватный ответ».

Также она заявила о якобы готовности России использовать «все необходимые средства» для их защиты.

Заявление прозвучало на фоне недавнего указа Путина о упрощённом получении российского гражданства жителями Приднестровья.

Президентка Молдовы Майя Санду заявила, что такие шаги могут быть попыткой давления на страну и связаны с политикой России в отношении непризнанного региона.

По её словам, это одна из тактик России, направленная на то, чтобы угрожать Молдове в связи с её усилиями по реинтеграции Приднестровья.

Приднестровье — непризнанная территория Молдовы, где с 1992 года размещены российские военные.

Напомним, Украина усиливает оборону на границе с Приднестровьем.