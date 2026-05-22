В ЕС озвучили важный тезис по поводу членства Украины

Глава комитета парламентского сотрудничества Украина – ЕС в Европарламенте Пекка Товери сделал важное заявление. Оно касается членства нашей страны.

Политик поведал: «Я лично считаю, и я уверен, что у этой идеи есть большая поддержка, что мы должны принять Украину в ЕС, даже если между Украиной и Россией все еще будет продолжаться открытый конфликт».

Добавляется: «Если мы этого не сделаем, это станет открытым приглашением для России продолжать войну в качестве способа остановить интеграцию Украины с Западом».

Ранее Фицо оценил идею ассоциированного членства Украины в ЕС.