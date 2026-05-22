Рубио намекнул, что с Кубой не получится договориться

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал ситуацию с Кубой. Сделал громкое заявление.

Дипломат сказал: «Президент Дональд Трамп всегда предпочитает мирное соглашение путем переговоров – это неизменно наш приоритет, и в отношении Кубы это по-прежнему так. Но если говорить честно, вероятность такого исхода невысока».

Добавляется: «У президента всегда сохраняются варианты сделать все возможное для поддержки и защиты национальных интересов и национальной безопасности США».

Ранее у Трампа заговорили о возможном ударе по Кубе.