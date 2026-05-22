Украинцам поведали о погоде на 23 мая

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в субботу, 23 мая. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что завтра ночью будет сухо, а вот днем в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер преимущественно северный, в восточных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 12-17, в западных областях 8-13 тепла, днем плюс 21-26, на юго-востоке 25-30 тепла.

В Киеве должно быть без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 22-24 тепла.

