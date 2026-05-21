Федоров озвучил амбициозную задачу для ПВО

Министр обороны Украины Михаил Федоров озвучил амбициозную задачу. Она касается эффективности работы ПВО.

Чиновник сказал: «Улучшение системы защиты неба – это системная работа. Наша стратегическая цель – выйти на стабильный показатель 95% перехвата воздушных целей».

По его словам, важную роль в этом процессе сыграло внедрение after-action review – это стандартная процедура НАТО для детального анализа боевых операций после их завершения.

Также добавляется: «Для нас это стало одним из ключевых элементов построения современной системы ПВО».

Поясняется, что вместе с Воздушными силами и военными Минобороны после каждой масштабной атаки россиян по нашей стране проводят детальный разбор.

Глава ведомства рассказал: «Смотрим маршрут каждой ракеты и дрона, траекторию полета, точки перехвата, технические детали, причины, почему определенные цели не были сбиты, что нужно изменить в работе мобильных групп, РЭБ или дронов-перехватчиков».

Резюмируется: «Это постоянный цикл адаптации. Аfter action review непосредственно влияет на то, как мы перестраиваем систему ПВО: как размещаем силы, централизуем управление, назначаем руководителей в регионах и выстраиваем постоянную структуру вместо временных решений».

Ранее стали известны интересные данные о потерях россиян.