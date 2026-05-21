В Китае оценили переговоры Путина и Си

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили свои переговоры в Пекине. Оценку встрече дал официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

Дипломат сказал: «В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай председатель КНР Си Цзиньпин провел с ним углубленные, дружеские и плодотворные переговоры».

Также добавляется, что политики «достигли новых важных договоренностей по вопросам развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху».

