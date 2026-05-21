Россия не сумела найти замену Starlink

Министр обороны Украины Михаил Федоров сделал важное заявление по поводу войны в нашей стране. По его словам, Россия не сумела найти полноценную замену системам Starlink.

Чиновник сказал: «Кроме работы украинских военных и других факторов, важную роль здесь сыграло отключение Starlink для россиян в феврале 2026-го года».

Подчеркивается: «Россияне так и не смогли найти ему полноценную замену, и это дает нам критическое преимущество на поле боя».

Ранее блокировка Starlink привела к беспрецедентным потерям в армии РФ.