Усик рассказал о своей главной цели на этот год

Украинский боксер Александр Усик, обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе, поделился своими планами на этот год.

Спортсмен заявил, что хотел бы в четвертый раз стать абсолютным чемпионом мира.

«Мой первый титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе. 2024 год, Саудовская Аравия — это мой второй титул абсолютного чемпиона. Лондон, 2025-й — это мой третий титул абсолютного чемпиона. А в 2026 году — четвертый титул абсолютного чемпиона», — приводит слова Усика издание The Ring.

Напомним, что на данный момент титулом WBO владеет Даниэль Дюбуа.

Свой ближайший бой Усик проведет 23 мая в египетской Гизе против кикбоксера Рико Верховена.

