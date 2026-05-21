Европа готовится воевать без США. The Economist узнал тайный «план Б»

Европа готовится воевать без США. The Economist узнал тайный «план Б»

Александр Панько
21.05.26 12:41
Несколько стран НАТО тайно разрабатывают военные планы на случай, если США выйдут из альянса или заблокируют коллективную оборону. Об этом свидетельствуют интервью со старшими офицерами нескольких стран. О том, как Европа собирается защищать себя без помощи США, пишет The Economist.

Толчком стала угроза президента США Дональда Трампа в январе аннексировать Гренландию — автономную территорию в составе Датского королевства. «Кризис в Гренландии стал сигналом тревоги. Мы поняли, что нам нужен план Б», — заявил шведский чиновник обороны.

В начале мая 4000 военнослужащих танковой бригады «Блэк Джек» готовились к развертыванию в Польше для защиты НАТО от российской угрозы. Менее чем через две недели развертывание было отменено — второй раз за месяц.

Ранее Трамп объявил о выводе 5000 военных из Германии и отменил развертывание подразделения крылатых ракет, которое должно было заполнить важный пробел в обороне Европы.

Причина — гнев президента из-за отсутствия европейской поддержки его войны в Иране.

НАТО построено как симфонический оркестр с одним дирижером — американским генералом, который руководит сетью штабов с тысячами сотрудников.

«Лидерство США — это клей, который скрепляет альянс. Без них мы, вероятно, увидели бы фрагментацию», — говорит Луис Симон из Свободного университета Брюсселя.

Ни один из опрошенных чиновников не захотел говорить официально — опасаясь ускорить выход Америки. Генсек НАТО Марк Рютте «буквально запретил говорить об этом, поскольку считает, что это может подлить масла в огонь», говорит один инсайдер The Economist.

Ядром альтернативной структуры, по крайней мере на севере, станет коалиция стран Балтии, Скандинавии и Польши. Около трети членов НАТО «будут воевать с первого дня» независимо от статьи 5, считает Эдвард Арнольд из лондонского аналитического центра «RUSI».

«Никто не будет ждать, пока португальцы появятся в Североатлантическом совете для дебатов», — говорит он.

Наиболее реальной альтернативой считаются Объединенные экспедиционные силы под руководством Великобритании — JEF, коалиция десяти преимущественно балтийских и скандинавских стран со штаб-квартирой вблизи Лондона.

В отличие от НАТО, JEF «могут реагировать на ситуации без консенсуса» — и уже имеют собственные защищенные сети связи и ядерное прикрытие благодаря Великобритании.

Однако у JEF есть слабые места: отсутствуют Франция, Германия и Польша, а сама Великобритания, по словам одного из чиновников, «страдает от синдрома Аббатства Даунтон — продолжает притворяться, но не имеет на это средств».

Напомним, Пентагон объявил сокращение бригад США в Европе.

