Европа готовится воевать без США. The Economist узнал тайный «план Б»

Несколько стран НАТО тайно разрабатывают военные планы на случай, если США выйдут из альянса или заблокируют коллективную оборону. Об этом свидетельствуют интервью со старшими офицерами нескольких стран. О том, как Европа собирается защищать себя без помощи США, пишет The Economist.

Толчком стала угроза президента США Дональда Трампа в январе аннексировать Гренландию — автономную территорию в составе Датского королевства. «Кризис в Гренландии стал сигналом тревоги. Мы поняли, что нам нужен план Б», — заявил шведский чиновник обороны.

В начале мая 4000 военнослужащих танковой бригады «Блэк Джек» готовились к развертыванию в Польше для защиты НАТО от российской угрозы. Менее чем через две недели развертывание было отменено — второй раз за месяц.

Ранее Трамп объявил о выводе 5000 военных из Германии и отменил развертывание подразделения крылатых ракет, которое должно было заполнить важный пробел в обороне Европы.

Причина — гнев президента из-за отсутствия европейской поддержки его войны в Иране.

НАТО построено как симфонический оркестр с одним дирижером — американским генералом, который руководит сетью штабов с тысячами сотрудников.

«Лидерство США — это клей, который скрепляет альянс. Без них мы, вероятно, увидели бы фрагментацию», — говорит Луис Симон из Свободного университета Брюсселя.

Ни один из опрошенных чиновников не захотел говорить официально — опасаясь ускорить выход Америки. Генсек НАТО Марк Рютте «буквально запретил говорить об этом, поскольку считает, что это может подлить масла в огонь», говорит один инсайдер The Economist.

Ядром альтернативной структуры, по крайней мере на севере, станет коалиция стран Балтии, Скандинавии и Польши. Около трети членов НАТО «будут воевать с первого дня» независимо от статьи 5, считает Эдвард Арнольд из лондонского аналитического центра «RUSI».

«Никто не будет ждать, пока португальцы появятся в Североатлантическом совете для дебатов», — говорит он.

Наиболее реальной альтернативой считаются Объединенные экспедиционные силы под руководством Великобритании — JEF, коалиция десяти преимущественно балтийских и скандинавских стран со штаб-квартирой вблизи Лондона.

В отличие от НАТО, JEF «могут реагировать на ситуации без консенсуса» — и уже имеют собственные защищенные сети связи и ядерное прикрытие благодаря Великобритании.

Однако у JEF есть слабые места: отсутствуют Франция, Германия и Польша, а сама Великобритания, по словам одного из чиновников, «страдает от синдрома Аббатства Даунтон — продолжает притворяться, но не имеет на это средств».

