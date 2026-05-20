Синоптики предупредили украинцев об опасной погоде 21 мая

Синоптики говорят, что в четверг, 21 мая, в Украине ожидается опасная погода. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что завтра днем в южных, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Житомирской областях пройдут грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Был объявлен I уровень опасности, желтый.

Говорится также, что такие погодные условия способны привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

