В МИД Эстонии наехали на США

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна набросился с критикой на США. Причиной такой риторики стал нескоординированный процесс сокращения численности американских сил в Европе.

Так, дипломат назвал произвольными ряд объявлений о сокращении численности военных сил США в Европе.

По его словам, США следует более тесно координировать со своими союзниками по НАТО этот процесс, чтобы избежать ослабления сдерживающего потенциала Альянса.

Подчеркивается: «Нам нужно в более скоординированном формате понимать, каковы планы».

