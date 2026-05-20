В МИД Эстонии наехали на США

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна набросился с критикой на США. Причиной такой риторики стал нескоординированный процесс сокращения численности американских сил в Европе.
Так, дипломат назвал произвольными ряд объявлений о сокращении численности военных сил США в Европе.
По его словам, США следует более тесно координировать со своими союзниками по НАТО этот процесс, чтобы избежать ослабления сдерживающего потенциала Альянса.
Подчеркивается: «Нам нужно в более скоординированном формате понимать, каковы планы».
Ранее премьер Эстонии замысловато высказался по поводу будущего Европы.