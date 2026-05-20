В Кремле допустили, что Путин и Трамп могут встретиться в Китае

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков допускает, что глава Кремля может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом осенью на саммите АТЭС. Он пройдет в Китае.

Ранее российский лидер во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность принять участие в саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества в Шэньчжене.

Чиновник сказал: «Теоретически да. Теоретически там возможна встреча со всеми участниками этого саммита, саммиты для этого и проводятся».

