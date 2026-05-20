У Трампа заговорили о возможном ударе по Кубе, — Politico

Президент США Дональд Трамп все серьезнее рассматривает возможность применения военной силы против Кубы после того, как экономическое и дипломатическое давление не принесло ожидаемого результата. Об этом сообщает Politico.

По данным источников, несколько месяцев назад в администрации США делали ставку преимущественно на санкции и экономическое давление, однако сейчас настроение изменилось.

В Белом доме считают, что ограничения, включая попытки лишить Кубу поставок топлива, не заставили власти в Гаване согласиться на масштабные реформы.

Собеседники издания утверждают, что после осложнения ситуации вокруг Ирана и отсутствия реакции со стороны Кубы военный вариант начали воспринимать значительно серьезнее.

Один из источников отметил, что ранее расчет строился на том, что усиление санкций и демонстрация силы США в других регионах заставят кубинское руководство пойти на уступки. Однако этого не произошло.

Как сообщает Politico, Южное командование США в последние недели начало разрабатывать возможные сценарии военных действий.

Речь идет о разных вариантах — от ограниченного авиаудара до масштабной операции.

При этом собеседники подчеркивают, что окончательное решение пока не принято. В Белом доме заявляют, что задача Пентагона заключается в подготовке различных сценариев для президента.

Отдельно отмечается, что участие кубинских эмигрантов в подобных действиях практически не рассматривается.

Госсекретарь США Марко Рубио в последние недели значительно усилил заявления в адрес Гаваны.

Он все чаще говорит не только об экономических изменениях, но и о необходимости смены нынешнего руководства Кубы.

На фоне этого в СМИ появились сообщения о возможных обвинениях против Рауля Кастро, а также данные о росте разведывательной активности США возле острова.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель уже заявил, что возможная агрессия со стороны США может привести к кровопролитию и непредсказуемым последствиям.

