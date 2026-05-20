Сырский раскрыл соотношение потерь ВСУ и армии РФ на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия несет значительно большие потери на фронте, чем украинские Силы обороны. Об этом говорится в интервью Сырского «Милитарному».

По словам главкома, соотношение общих потерь между российской и украинской армиями составляет примерно 3,5 к одному в пользу Украины.

«У противника потери в разы больше. Общие потери на фронте в 3,5 раза больше», — заявил Сырский.

В то же время, по его словам, разница в количестве погибших еще больше.

«По убитым цифра в зависимости от дня достигает и 7, и 9 раз. Это соотношение убитых», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Напомним, Генштаб подсчитал потери РФ по состоянию на 20 мая.