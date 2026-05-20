ТОП-ТЕМЫ:
Китай тайно тренировал российских военных, — Reuters

20.05.26 12:48
Китай в конце прошлого года тайно подготовил на своей территории около 200 российских военнослужащих. Часть из них после обучения вернулась воевать в Украину. Об этом сообщает Reuters.

Данные трех европейских разведывательных служб свидетельствуют, что тайные тренировки были согласованы в российско-китайском соглашении, которое высокопоставленные офицеры обеих стран подписали в Пекине 2 июля 2025 года.

Документ предусматривал обучение около 200 россиян на военных объектах в Пекине и Нанкине. В свою очередь, сотни китайских военных должны были пройти подготовку в России.

Соглашение строго запрещало любое освещение этих визитов в средствах массовой информации обоих государств, а также передачу информации третьим сторонам.

Российских военнослужащих обучали в таких сферах:

— беспилотные летательные аппараты;

— радиоэлектронная борьба (РЭБ);

— армейская авиация;

— бронетанковая пехота.

По данным разведки, китайская индустрия беспилотников предоставила россиянам технологические новинки и передовые методы подготовки, в частности летные симуляторы.

Значительная часть российского персонала состояла из высокопоставленных инструкторов, способных передавать полученные знания дальше по цепочке командования.

Представители разведки отмечают, что визиты китайских военных в Россию продолжаются как минимум с 2024 года, однако подготовка российских бойцов в Китае является новым явлением.

Обучая российских военных на оперативном и тактическом уровнях для дальнейшего участия в войне против Украины, Пекин оказался более вовлеченным в конфликт в Европе, чем считалось ранее.

Одно из разведывательных ведомств подтвердило личности нескольких россиян в званиях от младшего сержанта до подполковника, которые после обучения в Китае участвовали в боевых действиях с применением дронов во временно оккупированном Крыму и Запорожской области.

Отмечается, что Китай и Россия объявили о стратегическом партнерстве «без ограничений» за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, обязавшись проводить совместные военные учения.

При этом Пекин официально продолжает заявлять о своей нейтральной позиции в войне и позиционирует себя как посредника в мирном процессе.

Напомним, ЕС обеспокоен растущей ролью Китая в поддержке российской войны против Украины.

Тэги: Китай, Россия, военные

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
