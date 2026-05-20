ВСУ нейтрализовали главную тактику России, — СМИ

Александр Панько
Вооруженные силы Украины нашли способ нейтрализовать главную тактику оккупационной российской армии последних двух лет. Об этом накануне сообщила газета The Wall Street Journal.

Указано, что речь идет о российской тактике так называемого «просачивания», с помощью которой оккупантам, несмотря на большие потери, удавалось медленно продвигаться. Еще с февраля фронт практически застыл, а подразделения ВСУ все чаще проводят успешные контратаки.

Издание отмечает, что темпы продвижения армии РФ в этом году оказались самыми низкими за последние два года, а потери, достигающие 35 тысяч убитыми и тяжело ранеными в месяц, практически не дают результатов.

Украинцы научились отслеживать и ликвидировать практически всех солдат противника с помощью дронов и групп зачистки, рассказал газете Роб Ли из американского Института исследований внешней политики, который много времени проводит в Киеве и на передовой.

Как писали российские так называемые военкоры, обычно к «передку» в результате добирается 1-2 человека из десяти. Но даже в такой тактике «мы наблюдаем спад отдачи» в результате адаптации действий ВСУ с прошлого года, констатирует Ли.

Так, некоторые украинские подразделения отточили навыки контратакующих операций, в которых дроны, в частности наземные, используются вместе с пехотой. При этом успехи пока остаются локальными.

Впрочем, даже такие локальные успешные контратаки поднимают боевой дух, сказал WSJ командир подразделения беспилотников Отдельной президентской бригады ВСУ, действующей на южном фронте.

В апреле, по подсчетам Института изучения войны, российские войска понесли чистые территориальные потери, потеряв контроль над 116 кв. км. Это произошло впервые с августа 2024 года, когда украинские части вошли в Курскую область РФ.

А в зависимости от того, как эксперты классифицируют «серую зону», некоторые из них считают, что последние недели Россия потеряла больше территории, чем заняла. Другие считают, что чистый прирост у неё всё же был, но минимальный.

«Говорить о переломе ситуации на передовой пока рано, но она всё больше начинает складываться в пользу Украины, считают военные эксперты», — говорится в публикации.

Напомним, Россия начала терять позиции в Украине.

