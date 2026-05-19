Путин в пятый раз за четыре года попытается «продать» Си Цзиньпину газопровод, — Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин во время визита в Пекин снова попытается убедить главу КНР Си Цзиньпина поддержать строительство газопровода «Сила Сибири-2». Это уже пятая попытка Кремля продвинуть этот проект за последние четыре года. Об этом сообщает Bloomberg.

Как рассказали лица, приближенные к правительству, Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, заставит Китай проявить большую гибкость в переговорах по контракту на цены на газ для запланированного проекта газопровода «Сила Сибири-2».

Один из российских чиновников отметил, что китайцы выразили заинтересованность в ускорении переговоров, хотя пока существенного прогресса не достигнуто.

По словам советника Путина по вопросам внешней политики Юрия Ушакова, вопрос газопровода «стоит на повестке дня».

«Мы настроены серьезно его обсудить. Я считаю, что эту тему лидеры детально обсудят», — сказал он.

Впрочем, Bloomberg отмечает, что прогресс в любой сделке зависит от Си, и пока нет никаких признаков того, что Россия может легко достичь согласия.

«В связи с усилением давления на экономику Россия в значительной степени полагается на торговлю с Китаем, чтобы смягчить влияние западных санкций, введенных из-за полномасштабного вторжения в Украину, которое продолжается уже пятый год. Война президента США Дональда Трампа с Ираном может дать Москве возможность изменить баланс отношений, поскольку Пекин стремится к большей энергетической безопасности на фоне перебоев, вызванных закрытием Ормузского пролива», — говорится в статье.

По словам источника, приближенного к российскому государственному энергетическому гиганту, «Газпром» сделал очень выгодное предложение по ценам на газ для газопровода «Сила Сибири-2», который будет пролегать из Сибири в Китай через Монголию, хотя китайские партнеры не изъявили желания продвигать этот проект. Собеседник агентства добавил, что Россия хочет согласовать цену на газ до сентября.

В марте, после начала войны в Иране, Китай заявил, что намерен достичь прогресса в вопросе строительства российского газопровода в рамках своего пятилетнего плана.

А в конце апреля председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава Китайской национальной нефтяной корпорации Дай Хоулян встречались в Пекине и говорили о «развитии стратегического партнерства».

9 мая Путин заявил, что с Китаем согласованы «практически все ключевые вопросы» по сотрудничеству в сфере газа и нефти.

«Если нам удастся доработать их и довести процесс до конца во время визита, я буду очень доволен», — сказал он.

И хотя транспортные коридоры через Россию уже давно стоят на повестке дня двусторонних переговоров, по словам источников агентства, Москва сейчас видит больший интерес со стороны китайских чиновников к расширению транзитных маршрутов по суше и через Северный морской путь в Арктике.

В частности, на это повлияла и война в Иране.

По словам Ушакова, Путин и Си должны провести переговоры в среду, а вечером вместе выпьют чаю, чтобы продолжить обсуждение.

