На Прикарпатье работников ТЦК будут судить за пытки

Руководителя районного ТЦК на Ивано-Франковщине и трех его подчиненных будут судить за пытки мобилизованных мужчин. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

Во время досудебного расследования следователи установили два факта пыток мобилизованных. В одном из эпизодов работники ТЦК применили силу к мужчине, который отказался проходить флюорографию. Пострадавшего вывели в коридор больницы, где один из фигурантов удерживал его, а другой бил по голове металлическим жетоном, зажатым в кулаке.

Далее еще один военнослужащий несколько раз ударил его в область печени, пытаясь запугать. Мужчину привезли в помещение ТЦК, где продолжили избивать, в результате чего у него диагностировали перелом ребра и другие телесные повреждения.

В другом эпизоде трое фигурантов силой удерживали мужчину, пока руководитель ТЦК наносил ему удары. Те, кто держал потерпевшего, также били его руками и ногами, после чего сняли с него одежду и оставили лежать на бетонном полу.

Далее мужчину силой завели в кабинет рентгенографии, дважды брызнув в лицо из слезоточивого баллончика. Из-за полученных тяжелых травм пострадавший перенес сложную операцию по удалению одного из органов.

ГБР начало расследование после жалоб граждан и народных депутатов об избиении, пытках и вымогательстве денег в одном из прикарпатских ТЦК. После официальных публикаций в медиа в правоохранительные органы начало обращаться еще большее количество лиц, пострадавших от действий этой группы военнослужащих во главе с руководителем.

Действия руководителя военкомата и трех его подчиненных квалифицировали по ч. 3 ст. 127 УК Украины (пытки, совершенные представителем государства). Обвинительный акт уже направлен в суд, а фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас суд избрал всем четырем злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, на Прикарпатье офицер ТЦК с особой жестокостью избил мужчину во время медкомиссии.