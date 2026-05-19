Иран направил США новую версию мирной сделки, — СМИ

Иран передал пакистанцам, которые выступают посредниками в конфликте между Тегераном и Вашингтоном, новую версию предложения по завершению войны. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник в понедельник, 18 мая.

«Иран передал вариант из 14 пунктов через пакистанских посредников», — сказало близкое к переговорному процессу источник.

Собеседник рассказал, что ранее американцы направили Ирану документ, который также состоит из 14 пунктов. В ответ, по его словам, иранцы представили свою версию плана «после внесения поправок».

«Новая версия предложения Ирана сосредоточена на теме переговорного процесса, направленного на прекращение войны, и на шагах со стороны американской стороны, необходимых для восстановления доверия», — говорится в сообщении.

Также агентство утверждает, что США уже согласились временно отменить санкции в отношении иранской нефти и могут полностью отменить их в рамках урегулирования конфликта.

«США в рамках нового предложения согласились приостановить санкции на иранскую нефть на время переговоров», — указано в публикации.

Не уточняется, согласны ли США приостановить морскую блокаду Ирана, которая препятствует экспорту, в том числе нефти.

При этом иранское предложение по урегулированию конфликта предусматривает полное снятие всех санкций США. В Вашингтоне пока что предложили лишь временную отмену санкций в отношении нефти до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное соглашение об урегулировании.

Напомним, Трамп отложил запланированные атаки на Иран.