Меркель отказалась быть посредником в переговорах с Путиным

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отвергла идею своего посредничества на переговорах ЕС с Россией о завершении войны РФ против Украины. Об этом сообщает Hasepost.

Она выступила на форуме WDR Europaforum и дала понять, что не считает возможным вести диалог с Кремлем без реальной политической власти.

По её словам, переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году состоялись только потому, что она и тогдашний президент Франции Франсуа Олланд были действующими лидерами своих государств.

По её мнению, идея отправлять бывших политиков на встречи с действующими является сомнительной.

«Лично мне бы не пришло в голову попросить посредника поехать за меня в Минск и поговорить там с Путиным», — заявила Меркель.

Заявление прозвучало на фоне дискуссий в Европе относительно формата возможных контактов с Кремлем.

