Генштаб обновил потери оккупантов. Сводка за 19 мая

С 24 февраля 2022 года по 19 мая 2026 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 1 351 150 человек (+1140 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

— 11 940 (+1) танков,

— 24 584 (+1) бронемашины,

— 42 340 (+78) артиллерийских систем,

— 1 792 (+0) РСЗО,

— 1 386 (+0) средств ПВО,

— 436 (+0) самолетов,

— 353 (+0) вертолета,

— 1 426 (+11) наземных робототехнических комплексов,

— 299 199 (+2142) БПЛА оперативно-тактического уровня,

— 4 632 (+4) крылатые ракеты,

— 33 (+0) корабля/катера,

— 2 (+0) подводных лодки,

— 97 600 (+262) единиц автомобильной техники и автоцистерн,

— 4 202 (+2) единицы специальной техники.

Напомним, в ООН оценили потери среди гражданских украинцев с начала мая.