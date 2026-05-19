Трамп отложил запланированные атаки на Иран

Президент США Дональд Трамп отложил запланированную на завтра военную атаку США по Ирану после обращения лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом говорится в сообщении самого американского лидера в соцсети Truth Social.

По его словам, лидеры Катара, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов попросили его воздержаться от атаки, так как сейчас идут «серьёзные переговоры» по Ирану.

«Это соглашение, что важно, предусматривает отказ Ирана от ядерного оружия!», — говорится в сообщении.

Трамп добавил, что поручил министру обороны Питу Гегсету, главе Объединённого комитета начальников штабов генералу Дэниелу Кейну и вооружённым силам Соединённых Штатов не осуществлять запланированное на завтра нападение на Иран.

«Но также поручил им быть готовыми к полному, широкомасштабному наступлению на Иран в любой момент, в случае если приемлемого соглашения не будет достигнуто», — заверил лидер США.

Напомним, Трамп угрожает Ирану «очень тяжелыми временами».