Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сделал новое заявление по поводу условий для членства Украины в ЕС. Они касаются прав венгров на Закарпатье.

Глава правительства сказал: «Те одиннадцать пунктов, которые мы просим выполнить, это то, что положено всем меньшинствам в Европе, мы не просим большего».

Добавляется: «Это необходимое условие для того, чтобы Венгрия могла в июне согласиться на открытие первой главы переговоров о вступлении Украины в ЕС».

Ранее Мадьяр выдвинул Украине требования по вступлению в ЕС.