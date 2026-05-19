Вучич сделал скандальное заявление по поводу России

Президент Сербии Александр Вучич прилетел в Азербайджан. Там он скандально высказался по поводу России.

Глава государства сказал: «Преувеличение говорить, что Москва горит. Неприятная ли ситуация – да. Поэтому думаю, что мир – наилучшее решение. Ошибаются те, кто уже радуется поражению России. Ее нелегко поразить, допустит ли она военного поражения – нет».

При этом он призвал президента США Дональда Трампа приложить усилия для поиска мирного решения ситуации.

Ранее Вучич сделал громкое заявление по поводу членства Украины в ЕС.