Стармер рассказал, собирается ли уходить в отставку

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается уходить со своего поста. Это было сказано на фоне призывов к отставке.

Он сказал: «Я уже неоднократно говорил, что я не собираюсь уходить».

При этом, отвечая на вопрос, желает ли он оставаться лидером Лейбористской партии до следующих выборов в 2029-м году, политик подчеркнул: «Я действительно хочу участвовать в следующих выборах. Я осознаю, что после результатов местных выборов, а также выборов в Уэльсе и Шотландии первая задача состоит в том, чтобы изменить ситуацию и убедиться, что я работаю в правильном направлении».

