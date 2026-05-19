Меркель резонансно высказалась о Путине и России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала несколько громких заявлений. Высказалась по поводу России и ее президента Владимира Путина.

Было отмечено: «Я бы сказала, что недооценивать Владимира Путина было бы ошибкой. Это было ошибкой и сейчас, и в прошлом».

Она сказала: «Я сожалею, что, на мой взгляд, Европа недостаточно использует свой дипломатический потенциал. Я считаю, что мы должны работать над этим, пока не достигнем общей позиции».

По ее словам, в 2021-м году она предлагала европейцам выработать формат для встречи с Владимиром Путиным, но те говорили, что у них не было единой позиции в вопросе политики в отношении России.

Ранее Орбан вспомнил о Меркель кое-что пикантное.