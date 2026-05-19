МИД Украины ответило на ядерные угрозы Лукашенко

МИД Украины ответило на совместные учения России и Беларуси с отработкой ядерных ударов. Появилась жесткая реакция.

В ведомстве сказали: «Преобразуя Беларусь в свой ядерный плацдарм у границ НАТО, Кремль де-факто легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов».

Подчеркивается: «Подобные действия должны получить однозначное и жесткое осуждение со стороны всех государств, которые уважают режим нераспространения ядерного оружия».

Добавляется, что милитаризация Беларуси не только подрывает доверие к международному праву, но и окончательно превращает Минск в соучастника российского ядерного шантажа.

Указывается, что Россия и Беларусь нагло и сознательно переступили все красные линии ДНЯО, что, в свою очередь, не может оставаться без жесткого консолидированного ответа и системного сдерживания со стороны евроатлантического сообщества и всего мира.

Резюмируется: «Эффективный ответ на российско-белорусское бряцание оружием у границ НАТО должен включать резкое увеличение санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, которая непосредственно сдерживает оба режима от дальнейшей экспансии в Европу, наращивание присутствия союзников на восточном фланге НАТО и углубление безопасности взаимодействия с Украиной».

Ранее Лукашенко анонсировал «точечную» мобилизацию в Беларуси.