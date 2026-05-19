Федоров рассказал о защите против БПЛА

Министр обороны Украины Михаил Федоров поведал о защите против БПЛА. Рассказал о масштабах.

Он сказал: «1170+ километров маршрутов уже защищено – вдвое ускорили строительство антидронной защиты в прифронтовых регионах. Враг активно применяет FPV-дроны для атак на транспорт и логистические маршруты у линии фронта».

Добавляется, что подобные решения обеспечивают устойчивую логистику, быструю поставку ресурсов и безопасную эвакуацию раненых даже под огневым воздействием врага.

Указывается, что за февраль-апрель были обустроены 430 километров антидронной защиты и восстановлено 106 км дорог.

Чиновник отметил: «Отдельное направление – восстановление дорог в прифронтовых регионах. Работы продолжаются в пяти областях. Уже восстановлено более 60 км дорог, в частности завершены три участка на запорожском и харьковском направлениях».

