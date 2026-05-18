В США человек скончался от хантавируса – заразился от грызунов

Громкое ЧП произошло в США. Житель округа Дуглас штата Колорадо умер от хантавируса.
Об этом информируют местные власти со ссылкой на департамент здравоохранения и окружающей среды Колорадо.
Там поведали: «Взрослый житель округа Дуглас умер от хантавируса. Этот случай не связан со вспышкой на круизном лайнере MV Hondius».
При этом личные данные умершего не сообщаются.
В то же время, в заявлении со ссылкой на предварительные расследования сказано, что человек заразился от грызунов.
Уверяется, что риск широкого заражения в округе остается низким.
