В США человек скончался от хантавируса – заразился от грызунов

Громкое ЧП произошло в США. Житель округа Дуглас штата Колорадо умер от хантавируса.

Об этом информируют местные власти со ссылкой на департамент здравоохранения и окружающей среды Колорадо.

Там поведали: «Взрослый житель округа Дуглас умер от хантавируса. Этот случай не связан со вспышкой на круизном лайнере MV Hondius».

При этом личные данные умершего не сообщаются.

В то же время, в заявлении со ссылкой на предварительные расследования сказано, что человек заразился от грызунов.

Уверяется, что риск широкого заражения в округе остается низким.

