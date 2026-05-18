Американцы поведали об уникальной пользе винограда

Эксперты из университета Западной Новой Англии в США рассказали об уникальной пользе винограда. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его систематическое употребление способно усиливать естественную защитную функцию кожи и снижать повреждения, связанные с воздействием ультрафиолета.

Во время опыта люди в течение двух недель ежедневно съедали по три порции винограда. До и после этого ученые оценивали активность генов в клетках кожи и оценивали реакцию организма на ультрафиолетовое излучение.

Сообщается, что после курса употребления винограда у участников изменилась активность генов, связанных с защитными механизмами кожи. Американцы зафиксировали снижение уровня малонового диальдегида – маркера окислительного стресса, который повышается при повреждении клеток.

Информируется, что фитохимические вещества винограда взаимодействуют с кишечным микробиомом, а потом влияют на работу органов через изменения экспрессии генов.

Специалисты при этом привели сведения предыдущих экспериментов на мышах, которые продемонстрировали возможный защитный эффект винограда против рака кожи. В опытах с кратковременным воздействием ультрафиолета спектра B употребление винограда снижало развитие ранних повреждений кожи и инфильтрацию тучными клетками, то есть одного из признаков воспалительной реакции.

Рассказывается, что в более длительном опыте, где мышей подвергали воздействию ультрафиолета дважды в неделю на протяжении 28 недель, такая виноградная диета была связана с уменьшением количества опухолей кожи и снижением риска их злокачественного перерождения. Также у животных отмечалось снижение уровня иммуноглобулина IgE и эотаксина – маркеров воспаления и аллергических реакций.

Резюмируется, что виноград может укреплять естественный барьер кожи и потенциально оказывать системное воздействие на организм. Подобные механизмы могут затрагивать не только кожу, но и печень, мышцы и даже мозг, однако эту гипотезу еще предстоит подтвердить в более масштабных исследованиях.

