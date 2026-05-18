Появилось видео, как в Венгрии заяц сбил самокатчика

Необычный инцидент произошел в Венгрии. В городе Сазхаломбатте возле Будапешта заяц в прыжке сбил мужчину, который ехал на электросамокате.

Бедолага поведал: «Мы столкнулись, когда он был на уровне моей головы. Я держал руль, но отпустил его, когда упал на землю. И я просто удивился, что такое вообще возможно».

Он добавил, что в момент столкновения двигался со скоростью 35 километров в час.

В то же время местные охотники говорят, что в момент стресса зайцы способны прыгать на высоту до пяти метров и развивать скорость до 70 километров в час. Скорее всего, животное не сориентировалось, откуда исходит угроза, поэтому прыгнуло прямо на движущийся объект.

