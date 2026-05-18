Макака Панч: в Японии произошло необычное преступление

Необычное преступление произошло в Японии. Оно случилось в зоопарке Итикава, где обитает самая известная макака в мире Панч.

Примат прославился после того, как стал звездой социальных сетей. Детеныша японской макаки бросила мать, после чего ее ему заменила плюшевая игрушка орангутана. Позже малыш все же нашел друзей среди других обезьян.

В минувшее же воскресенье 24-летний студент проник в вольер, представляющий собой устроенную ниже уровня земли обезьянью горку. Парень облачился в ростовую куклу, надев на голову маску в виде смайлика. Его 27-летний товарищ, назвавшийся певцом, снимал это проникновение на видео.

Им было выдвинуто подозрение в препятствовании работе зоопарка. Оба арестованных свою вину отрицают.

