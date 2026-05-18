Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые научили дроны летать по образцу пчел

Ученые научили дроны летать по образцу пчел

Агата Кловская
18.05.26 16:32
103
Ученые научили дроны летать по образцу пчел

Исследователи из Делфтского технического университета (Нидерланды) вместе с коллегами из других университетов Нидерландов и Германии разработали систему навигации для дронов, вдохновленную поведением медоносных пчёл, сообщает Eurekalert. Технология под названием Bee-Nav позволяет даже очень компактным роботам самостоятельно находить путь домой без GPS, используя всего 42 килобайта памяти.

Современные автономные дроны обычно полагаются на сложные карты местности и мощные вычисления, что делает их тяжелее, дороже и энергоёмкими. Вместо этого пчёлы справляются с навигацией благодаря крошечному мозгу и эффективным природным механизмам ориентирования.

Именно это вдохновило команду создать Bee-Nav. Перед началом полёта робот выполняет короткий «учебный вылет» рядом с базой — так же, как это делают пчёлы, когда впервые покидают улей. Во время этого полёта дрон собирает панорамные изображения окружающей среды, после чего небольшая нейросеть учится определять направление и расстояние до точки возврата.

По словам профессора Гвидо де Кроона, который возглавляет направление вдохновленного насекомыми ИИ в дронах, исследователей давно интересовало, как пчёлы могут пролетать большие расстояния сложными маршрутами, а затем почти прямой траекторией возвращаться назад.

Во время испытаний система показала впечатляющие результаты. В лабораторных условиях робот успешно возвращался домой, используя нейросеть объёмом всего 3,4 килобайта. Позже дроны протестировали на полигоне в Нидерландах, где аппарат смог пролететь более 600 метров и самостоятельно найти путь назад.

В больших закрытых пространствах система работала стабильно во всех тестах. На открытом воздухе успешность составила около 70%, так как сильный ветер заставлял дрон наклоняться, что усложняло анализ изображений.

Одним из перспективных направлений использования Bee-Nav называют тепличное хозяйство. Лёгкие автономные дроны смогут проверять состояние растений, выявлять болезни или вредителей и при этом оставаться безопасными для людей, работающих рядом.

Напомним, ранее сообщалось, что китайские учёные научились заряжать дроны прямо во время полёта.

Тэги: ученые, дроны

Комментарии

Статьи

17.05.26 14:23

Украина после войны: сценарии восстановления, риски и экономические перспективы до 2035 года

Автор: Александр Панько

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.05.26 17:09

Ученые назвали способ замедлить биологическое старение у пожилых людей

18.05.26 16:10

Макака Панч: в Японии произошло необычное преступление

18.05.26 16:01

Американцы поведали об уникальной пользе винограда

18.05.26 15:54

В США человек скончался от хантавируса – заразился от грызунов

18.05.26 15:42

В Киевсовете рассказали, на каких пляжах можно будет отдыхать этим летом

18.05.26 15:24

Появилось видео, как в Венгрии заяц сбил самокатчика

18.05.26 15:13

Стадо коров напало на супругов-пенсионеров в Австрии – женщина погибла

18.05.26 15:06

В одном из киевских дворов прозвучала стрельба – известны подробности

18.05.26 14:45

Во Франции угрожают Маску арестом

18.05.26 15:42

В Киевсовете рассказали, на каких пляжах можно будет отдыхать этим летом

18.05.26 09:21

Генштаб обновил потери оккупантов. Сводка за 18 мая

17.05.26 16:01

Война в Украине может затянуться на годы: Bild очертил ключевые риски

15.05.26 10:25

В Украине ужесточат лимиты на банковские переводы

15.05.26 09:11

Зеленский поручил подготовить ответ на удар РФ

15.05.26 00:01

Прогноз синоптиков: в Украину возвращается тепло

14.05.26 13:43

Си Цзиньпин предупредил Трампа о конфликте между США и Китаем. И назвал условие

14.05.26 10:59

Дума разрешила Путину вводить армию в любую страну

14.05.26 09:43

Стали известны последствия атаки РФ на Киевщину

14.05.26 09:21

Ермаку избрали меру пресечения

12.05.26 09:59

Буданов назвал условия для разговора между Зеленским и Путиным

12.05.26 12:04

«Симпсоны» предсказали хантавирус еще в 2012-м году

14.05.26 14:35

Инфекционист рассказала, мог ли хантавирус мутировать

12.05.26 13:33

Шио III: в Грузии официально утвердили нового патриарха

13.05.26 15:21

Китай начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе

12.05.26 16:32

Выявлен новый штамм коронавируса – на этот раз в Таиланде

14.05.26 16:14

Медик рассказал, сколько длится выздоровление пациентов с хантавирусом

12.05.26 16:05

Вспышка хантавируса: американский ученый назвал решающую дату для мира

16.05.26 14:24

Трамп рассказал, будут ли США воевать за Тайвань

13.05.26 09:56

В Украине снизился объем выполненных строительных работ

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди