Ученые научили дроны летать по образцу пчел

Исследователи из Делфтского технического университета (Нидерланды) вместе с коллегами из других университетов Нидерландов и Германии разработали систему навигации для дронов, вдохновленную поведением медоносных пчёл, сообщает Eurekalert. Технология под названием Bee-Nav позволяет даже очень компактным роботам самостоятельно находить путь домой без GPS, используя всего 42 килобайта памяти.

Современные автономные дроны обычно полагаются на сложные карты местности и мощные вычисления, что делает их тяжелее, дороже и энергоёмкими. Вместо этого пчёлы справляются с навигацией благодаря крошечному мозгу и эффективным природным механизмам ориентирования.

Именно это вдохновило команду создать Bee-Nav. Перед началом полёта робот выполняет короткий «учебный вылет» рядом с базой — так же, как это делают пчёлы, когда впервые покидают улей. Во время этого полёта дрон собирает панорамные изображения окружающей среды, после чего небольшая нейросеть учится определять направление и расстояние до точки возврата.

По словам профессора Гвидо де Кроона, который возглавляет направление вдохновленного насекомыми ИИ в дронах, исследователей давно интересовало, как пчёлы могут пролетать большие расстояния сложными маршрутами, а затем почти прямой траекторией возвращаться назад.

Во время испытаний система показала впечатляющие результаты. В лабораторных условиях робот успешно возвращался домой, используя нейросеть объёмом всего 3,4 килобайта. Позже дроны протестировали на полигоне в Нидерландах, где аппарат смог пролететь более 600 метров и самостоятельно найти путь назад.

В больших закрытых пространствах система работала стабильно во всех тестах. На открытом воздухе успешность составила около 70%, так как сильный ветер заставлял дрон наклоняться, что усложняло анализ изображений.

Одним из перспективных направлений использования Bee-Nav называют тепличное хозяйство. Лёгкие автономные дроны смогут проверять состояние растений, выявлять болезни или вредителей и при этом оставаться безопасными для людей, работающих рядом.

