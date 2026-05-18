Трамп угрожает Ирану «очень тяжелыми временами»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «переживет очень тяжелые времена», если не пойдет на заключение мирного соглашения. Об этом он сказал в телефонном интервью французскому телеканалу BFMTV.

Во время интервью лидер США отметил, что не знает, будет ли в ближайшее время заключено соглашение с Ираном.

«Я не имею представления, заключат ли они (Иран) его. Если они этого не сделают, им будет очень тяжело, очень тяжело. Им выгодно заключить соглашение», — подчеркнул он.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что 20-летний мораторий на ядерную программу Ирана может стать основой для заключения соглашения между сторонами.