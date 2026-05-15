Региональные

В Европе начали создание «антибаллистической» коалиции, — Зеленский

В Европе начали создание «антибаллистической» коалиции, — Зеленский

Александр Панько
15.05.26 13:24
Украина ожидает усиления защиты неба благодаря созданию европейской «антибаллистической коалиции» и новым шагам в рамках программы PURL уже к началу лета. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский вTelegram.

Во время заседания Ставки с участием военного руководства и министров были проанализированы последствия двухдневной вражеской атаки.

Президент сообщил, что уровень сбивания дронов сейчас составляет 93%, однако поставил задачу повысить этот показатель через новые меры в регионах.

«Я определил вполне конкретные задачи и по радарам, и по другому оборудованию. Важно, чтобы строительство системы нашего противодействия „шахедам“ и другим дронам шло без пауз», — подчеркнул глава государства.

Защита от баллистических ракет определена как ежедневный приоритет.

Зеленский отметил, что украинские дипломаты должны демонстрировать постоянный результат в коммуникации с партнерами, поскольку борьба с баллистикой требует более сложных решений.

Отдельное внимание уделили инициативе европейских стран по созданию «антибаллистической коалиции».

По мнению президента, это стратегическое решение, которое позволит Европе обеспечить достаточное собственное производство необходимых систем ПВО и ракет.

Напомним, ЕС финализирует пакет помощи Украине на 6 млрд евро для закупки дронов.

Тэги: Европа, Владимир Зеленский, антибаллистическая коалиция

