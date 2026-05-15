В «Дії» запустили новые услуги для родителей и детей

В «Дія» появились новые услуги для родителей и детей. Теперь можно онлайн оформить налоговый номер для ребенка и получить электронную карточку налогоплательщика. Об этом говорится в публикации «Дії».

Как пояснили в «Дії», ранее для получения налогового номера родителям нужно было лично обращаться в налоговую службу и подавать документы офлайн. Теперь заявление можно подать в несколько кликов через приложение.

После получения налогового номера (РНУКНП) пользователи также могут оформить е-Карту налогоплательщика для себя или ребенка от 14 лет. Документ будет доступен в цифровом формате в приложении.

В «Дії» отметили, что электронная карта может пригодиться в случае потери или повреждения бумажного документа. Данные при этом автоматически будут обновляться в реестре налоговой службы.

Напомним, число пользователей «Дії» перевалило за 23 миллиона.